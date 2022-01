Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Sachbeschädigungen durch Graffiti, Zeugen gesucht

Haslach (ots)

Unbekannte machten sich im Zeitraum von Donnerstag, 30.12.2021 bis Montag, 03.01.2022 an einem Betriebsgebäude in der "Alte Hausacher Straße" zu schaffen. Mit schwarzer und weißer Farbe wurden die Wände des Gebäudes besprüht und somit ein Schaden von rund 1.500 Euro verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Haslach unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

/jp

