POL-PDMT: Verkehrsunfallgeschehen auf der L305 - Selters (Westerwald)

Am Mittwoch, den 06.10.2021 gegen 08 Uhr, kam es auf der L305, zwischen den beiden Abfahrten der Ortslage Selters, zu einem Unfallgeschehen. Sowohl ein Transporter als auch ein PKW befuhren in genannter Reihenfolge die Strecke in Fahrtrichtung Mogendorf. Ein LKW befuhr die genannte Strecke in entgegengesetzte Richtung. Auf Höhe der dortigen Brücke kam es zu einer Kollision zwischen dem Transporter und dem entgegenkommenden LKW. Im Rahmen der Kollision wurde vermutlich ein Fahrzeugteil des LKWs abgelöst und nach hinten geschleudert. Das Fahrzeugteil traf dabei den oben genannten PKW.

Der entgegenkommende LKW verließ nach der Kollision die Unfallörtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei Montabaur bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem verkehrsrechtlichen Geschehen mache können, sich bei der Polizeiinspektion Montabaur zu melden.

