Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bühl (ots)

Am Mittwoch, 5. Januar 2022, in der Zeit zwischen Mitternacht und 16 Uhr, wurde in der Oberamthofstraße ein silbergrauer Mercedes beschädigt. Der Mercedes war in einer Parkbucht geparkt, mit der Fahrzeugfront zur Straße hin. Nach den Spuren an dem Mercedes dürfte ein motorisierter Zweiradfahrer die Fahrzeugfront gestreift und hierbei einen Schaden von 2000 Euro verursacht haben. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt mit seinem Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Bühl, Telefon 07223 990970, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell