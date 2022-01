Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - A 5 schadensträchtiger Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, gegen 23:20 Uhr, ereignete sich auf der A 5 in Höhe der Ortschaft Bühl ein schadensträchtiger Unfall. An einer in südlicher Richtung fahrenden Sattelzugmaschine mit Auflieger war aus bislang ungeklärter Ursache ein Reifen geplatzt. Die gelöste Reifenlauffläche blieb auf dem mittleren Fahrstreifen liegen. Ein nachfolgender 35-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen, überfuhr das Reifenteil und riss sich dabei die Heckstoßstange ab. Die abgerissene Stoßstange wurde im weiteren Verlauf von einem 21-jährigen Opel- und einem 49-jährigen Renault-Fahrer überrollt. An den vier beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

