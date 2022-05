Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlicher Drogendealer kontrolliert

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 23.05.2022, hat eine Streife der Bundespolizei einen mutmaßlichen Drogendealer am Busbahnhof in WT-Waldshut kontrolliert. Gegen 15:45 Uhr fanden sich im Rahmen dieser Kontrolle bei dem 32-jährigen Tatverdächtigen zehn abgepackte Tütchen mit Marihuana und ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag in typischer niedriger Stückelung. Die Drogen und das Geld wurden beschlagnahmt. Bei angeordneten Folgemaßnahmen wurden keine weiteren Beweismittel gefunden.

