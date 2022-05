Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Motorrollerfahrer verletzt sich leicht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 24.05.2022, hat sich WT-Tiengen der Fahrer eines Motorrollers leicht verletzt. Gegen 07:40 Uhr hatte der 56-jährige an der Kreuzung Allmendweg/Untere Gaisäcker den von rechts kommenden Pkw einer 50 Jahre alten Frau zu spät bemerkt. Er leitete daraufhin eine Vollbremsung ein und stürzte. Der schlitternde Roller prallte gegen das Auto. Der Motorrollerfahrer verletzte sich an der Hand. An seinem Roller entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Am Auto wurde ein Sachschaden von ca. 2000 Euro verursacht.

