POL-FR: Korrekturmeldung zu // Maulburg: Auffahrunfall mit einem Verletzten und 10000 Euro Sachschaden

Beide Beteiligte wurden leider verwechselt.

Korrigierte Meldung:

Hintereinander befuhren am Dienstag, 24.05.2022 gegen 08.30 Uhr ein 45 Jahre alter Mann mit seinem Opel vor einem 21 Jahre alten Mann in seinem Touran die B 317 von Lörrach kommend in Richtung Schopfheim. In Höhe Maulburg musste der 45-Jährige verkehrsbedingt abbremsen, was der hinter ihm fahrende Touran-Fahrer zu spät merkte. Er fuhr dem Opel auf. Der 45-jährige Opel-Fahrer wurde verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Ursprungsmeldung:

Hintereinander befuhren am Dienstag, 24.05.2022 gegen 08.30 Uhr ein 21 Jahre alter Mann mit seinem Touran vor einem 45 Jahre alten Mann in seinem Opel die B 317 von Lörrach kommend in Richtung Schopfheim. In Höhe Maulburg musste der 21-jährige verkehrsbedingt abbremsen, was der hinter ihm fahrende Opel-Fahrer zu spät merkte. Er fuhr dem Touran auf und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 45-jährige wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 10000 Euro.

