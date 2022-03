Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: vermeintliche Schlägerei führt zu größerem Polizeieinsatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montagabend gegen 20:00 Uhr sollen sich laut Zeugenangaben zwischen 50 und 100 Jugendliche im Bereich der Seestraße, der Bahnhofstraße und der Eberhardstraße in Asperg zu einer Schlägerei getroffen haben. Ein Dutzend Streifenwagenbesatzungen verschiedener Polizeireviere rückten hierauf nach Asperg aus. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnten lediglich mehrere kleine Personengruppen im Stadt- und Bahnhofsbereich festgestellt werden. Bei einigen Jugendlichen, die zwischen 15 und 19 Jahre alt waren, konnten Gegenstände wie Baselballschläger und Tierabwehrsprays aufgefunden werden, die beschlagnahmt wurden. Mehreren angetroffenen Jugendlichen wurden Platzverweise für das Asperger Stadtgebiet ausgesprochen. Die Ermittlungen dauern an.

