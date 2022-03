Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen nach Rotlichtunfall gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, sucht Zeugen, die am Montag gegen 20:00 Uhr einen Unfall im Bereich der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West beobachtet haben. Eine 20-jährige BMW-Fahrerin wollte von der Südrandstraße weiter auf die Bundesstraße 295 fahren. Nahezu zeitgleich führ eine 29-jährige Chrysler-Fahrerin von der Brennerstraße in den Kreuzungsbereich ein. Die beiden Frauen stießen in der Folge zusammen. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme gaben beide Fahrzeuglenkerinnen an, jeweils bei "grün" gefahren zu sein. Die Beamten des Polizeireviers Leonberg stellten jedoch keinen technischen Defekt an der Ampelanlage fest.

