POL-LB: Ehningen: Rauchmelder verhindert Wohnungsbrand

Ludwigsburg (ots)

Ein 30-jähriger Mann verließ am Montag gegen 09:00 Uhr seine Wohnung in der Breslauer Straße in Ehningen. Hierbei blieb ein wohl entgegen der Annahme des Mannes nicht vollständig erloschenes Räucherstäbchen auf dem Esstisch zurück. Durch die Hitze entzündete sich mutmaßlich Toilettenpapier auf dem Esstisch und es entstand ein Schwelbrand. Ein Rauchmelder löste schließlich aus und veranlasste einen Anwohner den Notruf zu wählen. Die Freiwillige Feuerwehr Ehningen rückte mit fünf Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. An dem Tisch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Die Wohnung blieb bewohnbar.

