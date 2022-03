Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Zeugen nach möglicher Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen oder Geschädigte einer möglichen Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Montag gegen 18:00 Uhr im Bereich Hemmingen ereignet haben soll. Eine 79 Jahre alte VW-Lenkerin soll auf der Landesstraße 1140 von Schwieberdingen nach Hemmingen fahrend mehrfach in den Gegenverkehr und beinahe nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Auch in Hemmingen sei es laut einem Zeugen mehrmals zu gefährlichen Situationen für andere Verkehrsteilnehmer gekommen. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich unter der Tel. 07156 4352-0 zu melden.

