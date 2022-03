Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Fahrradfahrerin bei Unfall mit LKW schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt eine 64 Jahre alte Fahrradfahrerin, die am Montag gegen 16.00 Uhr in der Kreuzstraße in Großbottwar in einen Unfall verwickelt wurde. Die Frau befuhr die Kreuzstraße in Richtung der Kleinaspacher Straße und musste im Kreuzungsbereich anhalten. Hinter ihr befand sich ein 52-jähriger LKW-Lenker, der ebenfalls stoppen musste. Mutmaßlich wurde die Radlerin durch das Führerhaus des LKW verdeckt und der 52-Jährige ging irrtümlicherweise davon aus, die Frau sei bereits los gefahren. Er setzte seine Fahrt hierauf fort und streifte die noch an der Kreuzung stehende Radfahrerin. Das Fahrrad der Frau verkeilte sich unter dem LKW, was der 52-Jährige einige Meter später bemerkte und anhielt. Die Frau musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 100 Euro geschätzt.

