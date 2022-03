Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung im Bahnhofsgebäude

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Montag gegen 22.15 Uhr zwei 34 und 26 Jahre alte Männer in einer Gaststätte am Bahnhof Ludwigsburg in Streit. Die Auseinandersetzung verlagerte sich schließlich in das Bahnhofsgebäude und wurde darüber hinaus auch handgreiflich. Die beiden Kontrahenten sollen sich gegenseitig geschlagen haben. Die hinzugerufene Polizei konnten den 34-Jährigen im weiteren Verlauf in der Gaststätte antreffen, während sich der 26 Jahre alte Mann vor dem Bahnhofsgebäude aufhielt. Da er offensichtliche Verletzungen davon getragen hatte, wurde ein Rettungswagen alarmiert. Im Zuge der Anzeigenaufnahme reagierte der 26 Jahre alte Tatverdächtige auch aggressiv den Beamten gegenüber, so dass ihm kurzfristig Handschließen angelegt werden mussten. Gegen beide Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Beiden wurde für den Rest der Nacht jeweils ein Platzverweis für den gesamten Bahnhofsbereich ausgesprochen.

