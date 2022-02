Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Jugendhaus beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Samstag 07:00 Uhr und Sonntag 20:00 Uhr das Jugendhaus in der Schulstraße in Steinheim an der Murr. Die Täter schlugen das Sicherheitsglas der Notausgangstür ein. Zudem wurde die Eingangstür zerkratzt, der Briefkasten verbogen und ein Bewegungsmelder beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird vorläufig auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Steinheim an der Murr, Tel.07144 82306-0, zu melden.

