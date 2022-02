Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen: Fahrradfahrer auf K 1686 angefahren

Ludwigsburg (ots)

Am Montag fuhr ein 18-jähriger Lkw-Lenker gegen 07:50 Uhr auf der Kreisstraße 1686 bei Eberdingen einem 28-jährigen Fahrradfahrer auf. Wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne sah der Lkw-Lenker den vor ihm fahrenden Radler zu spät. Beide Fahrzeuglenker waren von Vaihingen an der Enz-Riet kommend in Richtung Hochdorf unterwegs. Der 18-Jährige habe noch versucht auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, wobei er einen entgegenkommenden Omnibus streifte. Das Ausweichmanöver verhinderte jedoch nicht, dass der Radfahrer vom LKW touchiert wurde. Der 28-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

