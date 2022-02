Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Räuberischer Diebstahl in der Bahnhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein 32-Jähriger wurde am Sonntag leicht verletzt, nachdem es gegen 15:30 Uhr zwischen ihm und einem noch unbekannten Mann zu einer Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg gekommen war. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befanden sich die beiden Männer zunächst in einer Bar. Der Täter soll im weiteren Verlauf einen Bargeldgewinn des 32-Jährigen aus dem Ausgabeschacht eines Geldspielautomaten entwendet haben. Während des darauffolgenden Streits, der sich zum Busbahnhof verlagerte, schlug der 32-Jährige seinem Kontrahenten ins Gesicht. Der Unbekannte flüchtete hierauf samt dem Gewinn des 32-Jährigen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

