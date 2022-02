Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Unfall in der Friedrich-Ebert-Straße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Vier beschädigte Fahrzeuge und rund 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 00:10 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll eine 42-jährige Audi-Fahrerin gemeinsam mit ihrem 43-jährigen Beifahrer in Richtung der Watzmannstraße unterwegs gewesen sein, als sie mutmaßlich ungebremst auf einen am Fahrbahnrand geparkten Audi auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Audi auf einen davor geparkten BMW und dieser wiederum auf einen weiteren Audi geschoben, sodass alle Fahrzeuge beschädigt wurde. Da der tatsächliche Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell