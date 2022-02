Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: Rollender Pkw verursacht Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag verursachte ein unbesetzter Skoda gegen 21:45 Uhr in der Eberdinger Straße in Hochdorf etwa 17.000 Euro Sachschaden. Mutmaßlich wurde beim Parken die Handbremse nicht ordnungsgemäß angezogen, worauf sich der Pkw auf der Schräge verselbstständigte. Das Fahrzeug rollte zunächst rückwärts gegen einen Altkleidercontainer, der gegen ein Wohngebäude gedrückt wurde. Der Skoda setzte seine Fahrt anschließend fort, bis ihn der Aufprall auf ein weiteres Gebäude stoppte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell