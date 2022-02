Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Mülleimerbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag geriet gegen 14:15 Uhr in der Königsberger Straße in Bietigheim ein Mülleimer in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen rückte mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften an. Möglicherweise waren Gärungsprozesse in dem Restmülleimer ursächlich für das Feuer.

