Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Schmierereien am Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Noch Unbekannte beschmierten am Sonntag die Außenfassade eines Kindergartens in der Affalterbacher Straße in Erdmannhausen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden. Gegen 19 Uhr wurden durch Zeugen drei Jugendliche gemeldet, welche vom Tatort über die Straße "Ulrichsrain" und von dort über einen Firmenzaun flohen. Einer der drei etwa 14-Jährigen trug einen hellgrauen Kapuzenpullover. Der zweite war mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Die dritte Person hatte einen schwarzen Pullover und eine neongrüne Kapuze an. Ob diese drei Personen für die Tat verantwortlich zu machen sind, steht derzeit noch nicht fest. Das Polizeirevier Marbach am Neckar nimmt Hinweise zu der Tat oder den drei Unbekannten unter Tel. 07144 900 0 entgegen.

