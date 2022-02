Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Feuerwehreinsatz wegen brennenden Mülltonnen

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte am Sonntag gegen 12:20 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 30 Wehrleuten in die Hintere Straße in Poppenweiler aus, nachdem Rauch gemeldet worden war. Aus bislang ungeklärter Ursache waren auf dem Hof vor einem Wohngebäude sechs Mülltonnen in Brand geraten. Durch das Feuer wurde ein nahestehender PKW leicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

