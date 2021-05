Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsüberwachung des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs- PI Northeim ahndet Verstöße am Kontrolltag

Bild-Infos

Download

Northeim (ots)

Einbeck, B 3, Dienstag, 11.05.21, 09.00 - 15.00 Uhr

EINBECK (köh) - Die Polizeiinspektion Northeim führte am gestrigen Dienstag Kontrollen des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs an der B 3 in Höhe Kuventhal durch.

Die besonders geschulten Beamtinnen und -beamten der "Regionalen Kontrollgruppe" überprüften an diesem Tag 28 Fahrzeuge des gewerblichen Kraftverkehrs. Bei insgesamt 19 kontrollierten Fahrzeugen wurden Verstöße festgestellt und geahndet. Häufig waren es Geschwindigkeitsüberschreitungen und Missachtungen der geltenden Vorschriften des Fahrpersonalrechts. Aber auch die mangelnde Ladungssicherheit war ein Thema. Die betroffenen Fahrzeugführer wurden verpflichtet vor Ort ihre Fracht gemäß den gesetzlichen Vorgaben ordnungsgemäß nachzusichern. "Die hohe Anzahl der entdeckten Verstöße zeigt deutlich das Erfordernis solcher Kontrollen und betont die Wichtigkeit dieser Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit", so Polizeirätin Vicky Berkhan, Leiterin Einsatz der Polizeiinspektion Northeim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell