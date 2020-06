Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sachbeschädigung an Schule - Zeugen gesucht (05.06.2020)

Konstanz (ots)

Mehrere Jugendliche trieben am heutigen Freitag gegen 02.30 Uhr in der Gustav-Schwab-Straße an der dortigen Gebhardschule ihr Unwesen. Ein Zeuge teilte der Polizei über Notruf mit, dass die Jugendlichen versuchen würden in die Schule einzubrechen. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten drei Personen, ein 18-Jähriger konnte durch die Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Da er stark nach Alkohol roch wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt der rund 1,7 Promille ergab. Eine Überprüfung des Schulgebäudes ergab, dass die Eingangstüre mit einer Holzlatte einen Spalt weit geöffnet wurde und mehrere Fenster Beschädigungen aufwiesen. Ebenso wurden Graffitis an Mülleimern festgestellt, die passenden Filzstifte konnten bei dem Tatverdächtigen aufgefunden werden. Personen, die Hinweise zu den flüchtenden Tatverdächtigen oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu informieren.

