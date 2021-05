Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse von Autodach entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Am Plan, Montag, 10.05.21, 08.30 Uhr

EINBECK (schw) - Am Montag, 10.05.21, gegen 08.30 Uhr befuhr ein 70-jähriger Einbecker mit seinem Pkw den Parkplatz eines am Plan in Kreiensen gelegenen Einzelhandelsgeschäftes, um dort seine Einkäufe zu erledigen. Beim Entladen des Pkw legte der Einbecker seine Geldbörse auf das Autodach seines Pkw. Eine kurze Ablenkung des Geschädigten nutzte ein bislang unbekannter Täter und entwendete die auf dem Dach liegende Geldbörse. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von ca. 450,- EUR. Zeugen, die zur oben genannten Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kreiensen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell