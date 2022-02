Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer am Montag in ein Krankenhaus gebracht, nachdem es gegen 06:30 Uhr in der Villeneuvestraße in Kornwestheim zu einer Kollision mit einem Renault gekommen war. Der 37-Jährige wartete an der Kreuzung Villeneuvestraße und Heinkelstraße, um weiter geradeaus in die Rudolf-Diesel-Straße zu fahren. Aus bislang unbekannter Ursache schnitt ein 51 Jahre alter Renault-Fahrer mutmaßlich die Kurve, als er von der Heinkelstraße in die Villeneuvestraße abbog und touchierte hierbei den Pedelec-Fahrer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro.

