Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Steigstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die am Montag gegen 19.00 Uhr eine Unfallflucht in der Steigstraße in Bietigheim-Bissingen beobachtet haben. Die derzeitigen Ermittlungen ergaben, dass ein mit vier Personen besetzter mattschwarzer, älterer VW Passat zunächst von der Max-Eyth-Straße rückwärts in die Steigstraße eingefahren sein soll. Hierbei habe der VW einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel gestreift. Eine Person sei anschließend aus dem VW ausgestiegen, habe sich den PKW angesehen und sich anschließend zurück auf den Beifahrersitz gesetzt. Der noch unbekannte Fahrer sei dann entgegen der geltenden Einbahnstraßenregelung von der Steigstraße in Richtung der Bahnhofstraße weggefahren. Am Opel entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell