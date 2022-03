Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Brennender Baum

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Besigheim rückte am Montag gegen 12:15 Uhr mit drei Fahrzeugen und neun Wehrleuten in die Straße "Ob der Schwalbenhälde" in Besigheim aus, nachdem ein brennender Baum gemeldet worden war. Vor Ort konnte die Feuerwehr einen stark qualmenden Baumstamm feststellen. Es gelang den Brand zu löschen, ohne den Baum fällen zu müssen. Die Brandursache ist derzeit unbekannt, ebenso ob ein Sachschaden entstanden ist. Der untere Teil des Baumstamms ist hohl und wurde augenscheinlich bereits seit geraumer Zeit als "Mülleimer" genutzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell