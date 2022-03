Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Aschenbecher löst Feuerwehreinsatz aus

Ludwigsburg (ots)

Ein 15-Jähriger wurde am Montag vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, nachdem es gegen 12:20 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Straße "Obere Mühle" in Kleinsachsenheim gekommen war. Mutmaßlich sorgte ein Glas voller Zigarettenkippen, das im Abstellraum der Wohnung aufbewahrt wurde, für die Rauchentwicklung. Da ein Rauchmelder im Flur Alarm schlug, wurde die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim alarmiert, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Wehrleuten ausrückte. Ein Brand hatte sich nicht entwickelt und es entstand den bisherigen Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden.

