Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (347/2021) Am Fahrbahnrand geparkter VW Caddy in Bilshausen erheblich beschädigt - Verursacher flüchtet von der Unfallstelle

Göttingen (ots)

Bilshausen, Schützenweg

Nacht zu Freitag, 10. September 2021

BILSHAUSEN (jk) - In Bilshausen (Landkreis Göttingen) ist in der Nacht zum letzten Freitag (10.09.21) bei einem Verkehrsunfall an einem im Schützenweg abgestellten VW Caddy ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Gieboldehausen unter Telefon 05528/20584-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell