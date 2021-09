Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (345/2021) Überfall auf Spielhalle in Osterode - Mitarbeiterin leicht verletzt, Täter flüchtet mit Einnahmen, Zeugen gesucht!

Göttingen (ots)

Osterode, Burgfrieden

Montag, 13. September 2021, gegen 20.30 Uhr

OSTERODE (jk) - In Osterode (Landkreis Göttingen) hat ein unbekannter Mann am Montagabend (13.09.21) gegen 20.30 Uhr eine Spielhalle überfallen und Bargeld in noch nicht feststehender Höhe erbeutet. Der Überfall ereignete sich in der Straße "Burgfrieden". Eine Mitarbeiterin wurde dabei leicht verletzt. Der als ca. 160 bis 170 cm groß und schlank beschriebene Täter flüchtete mit der Beute vermutlich in Richtung Jacobitorstraße. Eine sofort nach ihm eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen lauerte der Unbekannte der Spielhallenaufsicht auf, als diese mit den Einnahmen die Lokalität verließ. Er griff die Frau an und entriss ihr die Taschen mit den Einnahmen. Dabei kam die Mitarbeiterin zu Fall und verletzte sich.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05522/5080 bei der Polizei Osterode zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell