Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ungebremst auf stehendes Auto

Mehrere verletzte Personen und vier beschädigte Autos sind das Resultat eines Unfalls am Mittwoch auf der B19.

Ulm (ots)

Die 42-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr von Ulm in Richtung Seligweiler. Kurz vor dem Kreisverkehr staute sich der Verkehr. Nahezu ungebremst fuhr die Frau mit ihrem Mercedes einem Seat in das Heck. Den schob es auf einen VW. Dieser stieß noch gegen ein davor stehenden Mercedes. Durch den Unfall wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt. Die Unfallverursacherin und ihr 70-jähriger Beifahrer. In dem Seat befanden sich die 27-jährige Fahrerin und ihr 30-jähriger Beifahrer, sowie zwei Kleinkinder. Ebenso erlitt der 31-jährige VW-Fahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhauser. Der Mercdes, Seat und VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Gegen 18 Uhr war die Unfallstelle komplett geräumt.

