Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Einbrecher macht Beute

Von Dienstag auf Mittwoch gelangte ein Unbekannter in ein Geschäft in Oberdischingen.

Ulm (ots)

Der Einbrecher kam in den Nachtstunden. An dem Lebensmittelgeschäft hebelte er ein Fenster. Im Verkaufsraum fand er einen kleinen Tresor. Den hebelte er aus seiner Verankerung und nahm ihn mit. In dem befand sich Bargeld. Unerkannt flüchtete er mit seiner Beute. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

