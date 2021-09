Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (342/2021) Schwerer Verkehrsunfall in Badenhausen - Fußgängerin von PKW erfasst und lebensgefährlich verletzt, Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, Sachverständiger eingeschaltet

Göttingen (ots)

Bad Grund, Ortsteil Badenhausen, Thüringer Straße Freitag, 10. September 2021, gegen 09.45 Uhr

BADENHAUSEN (jk) - Auf der Thüringer Straße in Badenhausen (Landkreis Göttingen) ist am Freitagvormittag (10.09.21) eine Fußgängerin von einem PKW erfasst worden. Die 70-Jährige aus dem Altkreis Osterode erlitt lebensbedrohliche, die 82 Jahre alte Autofahrerin leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Herzberg gebracht. Wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, ist noch nicht geklärt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde ein Gutachter eingeschaltet. Der Experte erschien gegen Mittag an der Unfallstelle. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die umfangreiche Unfallaufnahme war die Thüringer Straße bis ca. 14.00 Uhr voll gesperrt.

Nach ersten vorläufigen Erkenntnissen befuhren eine 31 Jahre alte Autofahrerin aus Northeim mit ihrem VW Golf und die 82-jährige Frau aus dem Altkreis Osterode (ebenfalls im VW Golf) in dieser Reihenfolge die Thüringer Straße in Richtung Teichhütte.

Beide Fahrzeuge kamen auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW zu. Nach ersten Erkenntnissen reduzierte die 31-Jährige ihre Geschwindigkeit bzw. hielt an, mutmaßlich in der Absicht, über den Gegenfahrsteifen links an dem Auto vorbeifahren zu wollen. Was weiter geschah, ist noch unklar. Zum jetzigen Zeitpunkt wird angenommen, dass die hinter ihr fahrende Seniorin vermutlich im Rahmen eines eingeleiteten Ausweichmanövers nach links von der Straße abkam und die Fußgängerin erfasste. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Anschließend beschädigte der VW der 82-Jährigen einen Stromverteilungskasten, die 31-Jährige prallte mit ihrem Wagen gegen den geparkten Peugeot. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht nicht fest.

Die Polizei in Osterode sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter Telefon 05522/5080 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell