POL-LM: +++Unfallfluchten in Runkel und Limburg+++ältere Frau in Dornburg-Frickhofen angefahren und leicht verletzt+++

Unfallflucht in Runkel- Dehrn

Am So., 07.11.2021, befuhr um 04.23 Uhr eine bisher unbekannter Fahrer eines Pkw die Burgfriedenstraße in Dehrn in Richtung Ortsmitte. Eine 20 - Jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw zu dieser Zeit die Burgfriedenstraße in der Gegenrichtung. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde die komplette Fahrerseite des Pkw's der Frau beschädigt. Der Sachschaden an deren Fahrzeug wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise zum Unfallverursacher unter Tel.-Nr.:06431/91400 an die Polizeistation Limburg erbeten.

Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss, unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle.

Am Sonntag, 07.11.2021, befuhr um 01.00 Uhr ein 18- jähriger Pkw- Fahrer aus Runkel die B 8 in Limburg, aus Richtung Lichfield-Brücke kommend, in Richtung Zubringer B 8/49 in Richtung Elz. Dort musste er an der roten Lichtzeichenanlage mit seinem Fahrzeug anhalten. Ein nachfolgender 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Hadamar bemerkte dies zu spät und fuhr auf den wartenden Pkw auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Eine Mitfahrerin im wartenden Fahrzeug wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, konnte kurze Zeit später jedoch im Zuge der Fahndung festgenommen werden. Er stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ihm auf hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen, seinen Führerschein musste er abgeben. Der Sachschaden wird auf ca. 8500 Euro geschätzt.

Ältere Frau in Dornburg-Frickhofen angefahren und leicht verletzt; Suche nach Unfallbeteiligten

Am Samstag, 06.11.2021, beobachtete um 16.50 Uhr eine Zeugin einen unbekannten Pkw-Fahrer in Frickhofen in der Hauptstraße Höhe Haus Nr. 13, der eine unvermittelt vor ihm auf die Fahrbahn laufende, ältere Frau leicht angefahren hatte. Diese kam zu Fall und hatte kleinere Schürfwunden an der Nase und an der Hand. Sie machte einen verwirrten Eindruck, stand nach dem Unfall jedoch direkt wieder auf. Der Fahrer des Pkw unterhielt sich mit der Frau und ging ihr ein Stück hinterher, nachdem sie einfach wegging. Ob er sie jedoch angetroffen hatte, ist unklar. Von diesem Pkw- Fahrer und dessen Fahrzeug ist bisher nichts bekannt. Eine anschließende Absuche um die Unfallstelle und Befragung von Anwohnern, sowie die Nachfrage bei der hiesigen Leitstelle führten ebenfalls nicht zum Erfolg. Zur Beschreibung der Fußgängerin: ca. 70 Jahre alte Frau, Südländerin, trug ein Kopftuch und einen dunklen Mantel. Zeugen - oder Beteiligte des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten.

