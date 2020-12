Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom unfallort

PrümPrüm (ots)

Am Mittwoch, den 23.12.2020 kam es auf dem Parkplatz des Supermarktes Netto in Prüm in der Zeit zwischen 14:00 und 14:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen im Bereich der Ausgabestation geparkten VW Passat am hinteren Radkasten der Beifahrerseite. Der besagte Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm Tel: 06551/9420 zu wenden.

