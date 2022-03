Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Zwei junge Männer in Gewahrsam genommen

Ludwigsburg (ots)

Zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren mussten am frühen Dienstagmorgen in Gewahrsam genommen werden, nachdem sie sich mit der Polizei angelegt hatten. Zunächst wurde eine Ruhestörung im Bereich der Pädagogischen Hochschule in Eglosheim gemeldet. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten daraufhin nahe einer Gaststätte in der Pestalozzistraße einen 21-jährigen Mann feststellen. Während dieser kontrolliert wurde, kam ein 22-Jähriger mit einem Einkaufswagen hinzu und störte die Kontrolle. Beide Personen zeigten sich uneinsichtig und standen augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Es stellte sich heraus, dass beiden bereits einige Stunden zuvor der nahegelegenen Gaststätte verwiesen worden waren. Grund hierfür war wohl ihr Alkoholisierungsgrad. In der Folge sprachen die Polizisten beiiden Platzverweise für das gesamte Hochschulgelände aus. Diesem leisteten die jungen Männer trotz gutem Zureden ihres Begleiters keine Folge, sodass sie bis zum Morgen in Gewahrsam genommen wurden. Im Anschluss stellte sich heraus, dass der 21-Jährige im Verlauf des Abends in einer Gaststätte ein Mobiltelefon entwendet haben soll. Dieses konnte von der Polizei bei der Durchsuchung des 21-jährigen Tatverdächtigen festgestellt und dem Eigentümer zurückgegeben werden. Die Ermittlungen dauern an.

