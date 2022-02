Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss mit anschließender Täterfestnahme

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 26.02.2022 um 01:40 Uhr stellte eine Streife der Polizei Neustadt/w. in der Landauer Straße in 67434 Neustadt ein verunfalltes Fahrzeug fest. In diesem Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen. Das Fahrzeug wies massive Unfallschäden auf. Ferner wurde ein Einkaufswagen, welcher auf dem dortigen Gehweg stand, gegen eine Hauswand gedrückt und dadurch total beschädigt. Während der Unfallaufnahme vor Ort gab sich ein Zeuge gegenüber den eingesetzten Beamten zu erkennen und konnte den flüchtigen Fahrer beschreiben.

Gegen 03:45 Uhr konnten durch eine Streifenbesatzung an der Unfallörtlichkeit drei Personen festgestellt werden. Bei der anschließenden Personenkontrolle konnte letztlich der verantwortliche 24-jährige Fahrzeugführer und Halter identifiziert werden. Der Grund für dessen fußläufige Flucht nach dem Verkehrsunfall war schnell gefunden. Dieser stand nämlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,30 Promille. Dem 24-jährigen Mann aus Kaiserslautern wurde letztlich in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie einer Verkehrsunfallflucht verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

