Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss PKW geführt

Neustadt/Weinstraße

Am Samstag, den 26.02.2022 um 01:00 Uhr, wurde ein 20-Jähriger aus Mannheim mit seinem Fahrzeug in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neustadt/W. einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich bei dem Fahrzeugführer Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Vortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. Der Test reagierte nämlich positiv auf Amfetamin. Der Mann musste sein Fahrzeug schließlich stehen lassen und dessen Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Anschließend musste der 20-Jährige eine Blutprobe in der hiesigen Dienststelle abgeben. Den Mannheimer erwarten nun ein Ordnungs-, sowie ein Strafverfahren. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell