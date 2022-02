Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Bei Personenkontrollen Betäubungsmittel aufgefunden

Hettenleidelheim / Grünstadt (ots)

Am Freitag, 25.02.2022 gegen 23:30 Uhr stellte eine Funkstreife der Polizei Grünstadt in der Turnhallenstraße in Hettenleidelheim einen Fahrradfahrer fest, welcher einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Der Radler flüchtete beim Erblicken des Funkstreifenwagens zunächst über die Brunnenwiesenstraße bis in den Schulwiesengraben wo er schließlich angehalten und kontrolliert werden konnte. Auf der Flucht ließ der 18-Jährige aus dem Leininger Land ein Tütchen mit einer geringen Menge Marihuana fallen, welches im Anschluss sichergestellt wurde. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet. Am Samstag, 26.02.2022 gegen 00:15 Uhr wurde dann eine 36-Jährige aus Grünstadt in der Straße Östlicher Graben in Grünstadt einer Personenkontrolle unterzogen. Bei ihr konnte ebenfalls ein Tütchen mit Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Auch in diesem Fall wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell