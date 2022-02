Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gem. Hemsbach/A5: Lkw-Vollbrand; Vollsperrungen aufgehoben; Lkw steht auf Standstreifen; linker Fahrstreifen Richtung Frankfurt frei; Pressemitteilung Nr. 2

Gem. Hemsbach/A5 (ots)

Die kurzfristigen Vollsperrungen der A5 in beiden Richtungen wegen eines Lkw-Brandes, kurz nach der Anschlussstelle Hemsbach, sind aufgehoben. Der Verkehr wird über den linken Fahrstreifen in Richtung Frankfurt an dem Lkw vorbeigeführt.

Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt. Zwei Feuerwehren sind derzeit noch im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Gerüchte über Explosionen können nicht bestätigt werden. Diese Wahrnehmungen dürften durch hitzebedingtes Platzen der Lkw-Reifen herrühren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell