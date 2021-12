Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Bauwagens in Stavenhagen

Stavenhagen (LK MSE) (ots)

Am 13.12.2021 gegen 00.15 Uhr wurde der Einsatzleitstelle Neubrandenburg der Brand eines Bauwagens im Gülzower Damm in Stavenhagen gemeldet. Der Bauwagen befand sich auf einem Parkplatz nahe des Friedhofes in Stavenhagen. Die Hinweisgeberin war eine Anwohnerin, die das Feuer bemerkt hatte. Die freiwilligen Feuerwehren Stavenhagen und Pribbenow waren mit drei Fahrzeugen und zwölf Kameraden im Einsatz und löschten den Brand. Es wurde niemand verletzt. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich das Feuer im Inneren des unverschlossenen Bauwagens, möglicherweise beim Kaminofen, entwickelt und ausgebreitet. Der Bauwagen sowie die wenigen Möbel darin wurden stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

