Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Löscheinsatz nach technischen Defekt in einem reetgedeckten Einfamilienhaus in Dierhagen, (LK V-R)

PR Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 12.12.2021,gegen 13:30 Uhr, kam es in einem reetgedeckten Einfamilienhaus in Dierhagen zu einer Rauchentwicklung im Küchenbereich. Nach Einschätzung der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei war eine defekte Spülmaschine die Ursache der Rauchentwicklung. Spuren, die auf strafbare Handlungen durch dritte Personen hinweisen würden, konnten am Brandort nicht festgestellt werden. Da sich der 36- jährige Hausbesitzer zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus befand, wurde niemand verletzt. Durch die starke Rauchentwicklung entstanden erhebliche Schäden in den Bereichen Küche, Flur und Wohnzimmer. In kürzester Zeit färbten sich Decken und Wände in diesen Bereichen schwarz. Im Löscheinsatz waren 57 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Dierhagen, Wustrow, Klockenhagen, Ahrenshoop und Ribnitz. Das reetgedeckte Dach wurde durch die Rauchentwicklung nicht geschädigt. Der unverletzte Hausbesitzer kommt derweil in seiner Zweitwohnung unter. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt ca. 20.000EUR. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

