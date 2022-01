Polizei Essen

POL-E: Essen: Unterstützung von oben - Polizeihubschrauber findet stark unterkühlte 87-jährige Vermisste in einem Wald

Essen (ots)

45136 E.-Bergerhausen/ 45276 E.-Steele: Gestern Mittag (5. Januar) wurde die 87-Jährige gegen 13 Uhr als vermisst gemeldet. Zahlreiche Streifenwagen nahmen die Vermisstensuche umgehend auf. Durch eine Handyortung der älteren Dame in einem Waldstück nahe der Dinnendahlstraße wurde ein Polizeihubschrauber in die Suchmaßnahmen eingebunden. Dieser konnte gegen 23:30 Uhr eine Wärmequelle in diesem Waldstück feststellen.

Einer Streifenwagenbesatzung gelang es, die unterkühlte 87-Jährige im Wald zu finden. Mit einer Körperkerntemperatur von lediglich 30 Grad wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Nach eigenen Angaben will sich die ältere Dame verlaufen haben und sei gestürzt./ViV

