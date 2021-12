Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Doppelhaushälfte gesucht

Ratzeburg (ots)

06. Dezember 2021 | Kreis Stormarn - 04.12.2021 - Hoisdorf

Am 04. Dezember 2021 kam es in der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 21:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Waldstraße in Hoisdorf.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten die unbekannten Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in das Reihenhaus. Sie durchsuchten alle Räume und entwendeten eine Rolex und weiteren Schmuck. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 11.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Waldstraße in Hoisdorf beobachtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

