Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Einliegerwohnung

Ratzeburg (ots)

06. Dezember 2021 | Kreis Stormarn - 03.12.2021 - Hoisdorf

Am 03. Dezember 2021 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Dachgeschoss- Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses in der Dorfstraße in Hoisdorf.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand nahm der unbekannte Täter eine Leiter aus dem Carport des Einfamilienhauses und stellte sie an ein Nebengebäude. So gelangte der Täter auf die Dachterrasse der Einliegerwohnung und öffnete gewaltsam die Terrassentür. Die Zimmer wurden durch den Täter durchsucht. Im Anschluss versuchte er über eine Treppe ins Erdgeschoss zu gelangen. Hier traf er auf den Bewohner des Erdgeschosses. Der Täter flüchtete daraufhin über die Dachterrasse unerkannt. Zum Stehlgut können keine Angaben gemacht werden. Die Sachschadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Dorfstraße in Hoisdorf beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell