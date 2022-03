Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auseinandersetzung im Bordell

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 17:00 Uhr aus unbekanntem Grund in einem Bordell in Böblingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen Kunden und zwei Sexarbeiterinnen. Der Kunde schlug wohl einer 31-Jährigen mit der Faust in das Gesicht, worauf sich die beiden Frauen mit Pfefferspray wehrten. Die 31-jährige Frau und der 19-Jährige wurden bei dem Disput beide leicht verletzt. Nach dem Vorfall fiel der Heranwachsende vor dem Etablissement aufgrund des Pfeffersprayeinsatzes Beamten des Polizeireviers Böblingen auf. Auch den Polizisten gegenüber verhielt er sich aggressiv, weshalb ihm Handschließen angelegt wurden. Der Beschuldigte schien unter der Einwirkung von Alkohol zu stehen. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Der 19-Jährige ging die Beamten während der Anzeigenaufnahme an, wobei er sie beleidigte, nach ihnen trat und spuckte. Aufgrund des Verhaltens fixierten die Beamten den Tatverdächtigen kurzzeitig am Boden. Anschließend kümmerte sich eine Rettungswagenbesatzung um die durch das Pfefferspray verursachten gesundheitlichen Probleme. Der Heranwachsende wurde nach dem Vorfall seiner Mutter überstellt. Er wird sich wegen Körperverletzung und eines versuchten tätlichen Angriffs verantworten müssen.

