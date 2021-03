Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr Bremerhaven bekommt Verstärkung

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Die Feuerwehr Bremerhaven freut sich über neue Kollegen für den Lösch- und Hilfeleistungsdienst. Heute konnte Amtsleiter Jens Cordes die neuen Mitarbeiter auf der Zentralen Feuerwache begrüßen.

Sechs neue Feuerwehrmänner beginnen am 01. April ihre Laufbahnausbildung an der Bremerhavener Feuerwehrakademie für Rettungsdienst. Sie stehen damit am Anfang ihrer gut 4-jährigen Berufsausbildung. In den folgenden Jahren werden sie unter anderem lernen wie man Brände bekämpft, Menschen aus verunfallten Fahrzeugen rettet und erkrankte oder verletzte Personen versorgt. Hierzu gilt es sich eine umfangreiche Menge an Fachwissen anzueignen und praktische Fertigkeiten zu erlernen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell