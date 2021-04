Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (484) Pkw-Brand in Winkelhaid

Winkelhaid (ots)

In der Nacht von Freitag (09.04.2021) auf Samstag (10.04.2021) geriet ein Pkw in Winkelhaid (Lkrs. Nürnberger Land) in Brand. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer komplett zerstört.

Anwohner stellten gegen 02:00 Uhr nachts den Brand an dem VW Passat in der Mittelstraße im Winkelhaider Ortsteil Ungelstetten fest. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand der schwarze Pkw bereits in Vollbrand. Die Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer zwar schnell löschen, dennoch erlitt das Fahrzeug einen Totalschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wie der Pkw in Brand geriet ist bislang unklar. Beamte des Fachkommissariats der Schwabacher Kriminalpolizei übernehmen die weiteren Ermittlungen in dem Fall. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Hinweistelefon des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu wenden.

Marc Siegl

