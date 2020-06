Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Frau spuckt Bahnmitarbeiter ins Gesicht

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 04.06.2020 / 21:00 Uhr

Bundespolizisten haben am Bremer Hauptbahnhof eine 39-jährige Frau wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung vorläufig festgenommen. Die Deutsche aus Verden wird beschuldigt, am Donnerstagabend einem 34-jährigen Bahnschutzmitarbeiter ins Gesicht gespuckt und ihn laut schreiend beleidigt zu haben. Zuvor hatte sie bereits ein Hausverbot für den Hauptbahnhof erhalten, weil sie Reisende belästigte und Bahnmitarbeiter beleidigte.

Eine halbe Stunde nach Erteilung des Hausverbots versuchte die Frau - vom Taxistand des Vorplatzes kommend - erneut den Bahnhof zu betreten. Als sich der Bahnschutzmitarbeiter in den Weg stellte, spuckte sie ihm ins Gesicht und beleidigte ihn als "Hurensohn". In Handschellen musste sie anschließend von Bundespolizisten zur Wache geführt und zur Eigensicherung mit einer Spuckschutzhaube über ihrem Kopf vernommen werden. Auf Videoaufzeichnungen sind ihre Attacken gegen den Mitarbeiter erkennbar - so wurde sie mit Strafanzeigen entlassen.

