Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Ladendiebe geflüchtet - Polizei sucht Zeugin!

Freiburg (ots)

Eine Zeugin konnte am Dienstag, 24.05.2022, gegen 16.30 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Nollinger Straße zwei Männer beobachten, welche unter anderem mehrere Flaschen hochprozentiger Alkoholika in einem Rucksack versteckten und diese an der Kasse nicht bezahlten. Die Zeugin teilte dies einem Angestellten mit, welcher die Verfolgung der zwei Männer aufnahm. Die Männer rannten in die Hebelstraße, wo sie in einen silbernen Pkw der Marke Ford stiegen und davonfuhren. An dem silbernen Pkw sollen sich französische Kennzeichen befunden haben. Eine Fahndung nach dem silbernen Pkw viel ohne Erfolg. Da von der Zeugin keine Personalien bekannt sind versucht es das Polizeirevier Rheinfelden auf diesem Wege. Die Zeugin soll etwa 40 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß sein. Sie habe kurze dunkle Haare und eine schlanke Statur. Die Frau möge sich bitte beim Polizeirevier, Telefonnummer 07623 7404-0 (24 h), melden.

